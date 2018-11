RMC SPORT - Vergine (L'Espresso): "Inter, il deficit era maggiore del Milan"

© foto di Gaetano Mocciaro

Stefano Vergine, firma dell'Espresso, nel Live Show di RMC Sport ha parlato e anticipato alcuni temi della vicenda Football Leaks che coinvolge i maggiori top club europei e la UEFA:

Qual è l'aspetto più sconvolgente dell'inchiesta?

"Ci sono tanti temi, questa settimana inizieremo con quello più importante: il Fair Play Finanziario, introdotto nel 2013 per evitare di rendere squadre ricchissime ed eliminare la bellezza della competizione sportiva. Racconteremo di come squadre tipo Manchester City e PSG - entrambe di proprietà di sceicchi - siano riuscite ad aggirare le regole della UEFA, anche con l'aiuto Infantino e Platini, a quel tempo proprio ai vertici della UEFA. E di come siano riuscite a partecipare alla Champions nonostante avessero bilanci non in linea".

Il progetto della Superlega esiste?

"Sì, esiste. Metterebbe fuori mercato i campionati nazionali e la Champions. Ci sono le prove del progetto, è una sorta di minaccia fatta alla UEFA dai principali club europei per avere più introiti dai diritti televisivi".

La differenza di trattamento tra Milan e Inter:

"Il deficit dell'Inter era più alto rispetto a quello del Milan, che invece ha rischiato di uscire dalle coppe. Questo è un po' strano, perchè il deficit - ovvero la perdita - è il criterio principale per capire se un club rispetti o meno le regole. Non so spiegare la differenza di trattamento, forse ha pesato il cambio di proprietà del Milan"