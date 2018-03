RMC SPORT - Verona, Pecchia: "Lotta salvezza aperta, aprile mese decisivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Verona Fabio Pecchia, ha parlato a margine della Panchina d'Oro. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Lotta salvezza? Non so quante possibilità abbiamo, ancora è tutto aperto ci sono tante partite da giocare. Il mese di aprile sarà decisivo, ci sono tante partite e tanti scontri diretti. Il mercato di gennaio? Al di là del mercato abbiamo avuto tempo per abituarci alla serie A, i nuovi innesti hanno dato una grande mano. Kean? Non so se è da Juve, dipende solo dalla sua voglia di migliorarsi. Certo, non è facile trovare un 2000 che gioca con continuità e che ha già segnato 4 gol. È stato anche sfortunato perché ha perso diverse partite per infortunio. La quota salvezza? Non so se 34-35 punti saranno sufficienti, noi dobbiamo pensare di farne il più possibile. Ci vogliamo giocare la salvezza fino alla fine, l'obiettivo è alla nostra portata".