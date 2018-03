RMC SPORT - Verratti: "Non meritavamo lo 0-2. Tutto per l'Italia"

Fonte: Dal nostro inviato a Manchester, Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista della Nazionale italiana e del PSG Marco Verratti ha parlato così a RMC Sport dopo la sconfitta in amichevole con l'Argentina: "Mi sono trovato bene con Jorginho. Vede il calcio alla mia stessa maniera, mi fa giocare palla a terra. Dobbiamo pensare al presente, non al futuro. Un po' di differenza oggi si è vista. Non meritavamo del tutto questo 2-0, ma ciò che conta è la prestazione. Vogliamo crescere e possiamo farlo proprio grazie a queste partite. Rendimento? Sto facendo del mio meglio, ma non posso fare tutto da solo. Le critiche nel calcio ci sono sempre, ma io so di avere delle responsabilità grandi quando indosso questa maglia e do sempre tutto me stesso. Viviamo un momento difficile e ognuno deve dare qualcosa in più per l'Italia. Parole Raiola? Raiola è una persona, io sono un'altra persona. Mino è libero di dire ciò che pensa".