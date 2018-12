© foto di Aldo Liverani

In merito al momento di Hakan Calhanoglu, l'ex rossonero, Vinicio Verza, ha rilasciato queste parole ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione Milan News: "Il calcio italiano è il più difficile. A Bologna è bastato fermare Suso per mettere in difficoltà il Milan. Calhanoglu sta soffrendo il calcio italiano e non riesce a fare quello che faceva negli altri campionati. Non dobbiamo mai dimenticare che i giocatori sono persone umane. Farlo riposare? Bisogna capire come reagisce ad un'eventuale esclusione. Il miglior psicologo è Gattuso che lo conosce bene e lo vede tutti i giorni".