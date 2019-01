RMC SPORT - Vianello: "Paquetà non sembra male, ma bisogna vederlo"

Andrea Vianello, giornalista e conduttore di Rabona, è intervenuto a RMC Sport Live Show per parlare del mondo del calcio e dei maggiori temi di attualità: “Il Milan? Negli anni 60 non vinceva mai, poi alti e bassi, fino ad arrivare al Milan di Sacchi e delusioni. Ultimi anni davvero amari, queste ore di mercato sono strane perché c’è un Milan che si è mosso prendendo Paquetà, che non mi sembra male ma bisogna vederlo. Tutti comprano, il Milan sta zitto e bisogna capire cosa fa, visti i parametri Uefa da controllare. Stiamo lì, da anni aspettiamo un salto che non arriva, ma il milanista è abituato ad altari e polvere. Ci vorrà un po’ ora prima di togliere tutta la polvere e tornare a vincere".