RMC SPORT - Vicepres. Genoa: "Contento per Ballardini, parlano i numeri"

Fonte: Dall'inviato a Genova

Prima del match contro la Fiorentina, i microfoni di RMC Sport hanno raggiunto il vice presidente del Genoa Gianni Blondett: “Mi aspetto una gara difficilissima perchè la Fiorentina non sta facendo bene ma benissimo e la vittoria sul Napoli è solo l’ultima prova di quello che stanno facendo. Hanno ancora un obiettivo importante seppur non così facile. Noi abbiamo fatto una cavalcata che secondo me è stata davvero incredibile, speriamo di continuare così. Ripeto l’impegno sarà molto difficile”.

Quanto c’è di Davide Ballardini in questa cavalcata?

“In questi casi, più che il mio parere, sono i numeri a parlare. Guardiamo quelli e abbiamo trovato la risposta”.

La conferma anche per l’anno prossimo.

“Sono assolutamente contentissimo per lui. E che passa iniziare con una squadra sua. All’inizio di questa impresa ha incontrato difficoltà ma ne è uscito alla grandissima”.