RMC SPORT - Vignola: "Juventus, contro l'Atletico Madrid largo a Dybala"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di ‘Stile Juventus’, in onda su RMC Sport, è intervenuto l’ex bianconero Beniamino Vignola: “Io ho molta paura per quello che succederà in campo, anche se mi auguro che la Juventus passi il turno. Troviamo la squadra più difficile da affrontare visto il risultato ottenuto a Madrid. Contro un’altra squadra forse poteva essere più facile. La Juventus avrà sicuramente preparato questa partita con il sangue agli occhi. Ha dimostrato di essere una squadra vincente, ma il campo riserve grandi incertezze”.

C’è possibilità di giocare con la difesa a tre? “Sono giochini da prepartita. Io credo che parta con la difesa a quattro, con due terzini che spingono. Il dubbio e la perplessità è su come giocheremo davanti. Mi auguro di non vedere titolare Kean perché vorrebbe dire che siamo in grande emergenza. Io partirei con i tre davanti facendo giocare Dybala. Secondo me è lì che dobbiamo mettere paura a loro. Poi dobbiamo cercare di non concedere ripartenze, non possiamo prendere gol. Sento parlare tanto di Bernardeschi, io sono un po’ perplesso. Sicuramente Allegri avrà le sue idee”.