RMC SPORT - Villa: "Bologna può salvarsi. Corsa su Empoli e Udinese"

Renato Villa, ex giocatore del Bologna, a RMC Sport Live Show ha parlato del Bologna: "Certamente la squadra può salvarsi anche perché non ha una rosa così brutta. Sicuramente qualcosa dovrebbe arrivare dal mercato. Non credo sia impossibile salvarsi per il Bologna, il tifoso bolognese deve crederci. Il cambio di allenatore deve servire per far ripartire proprio la squadra".

Di chi sono le responsabilità maggiori della situazione del Bologna?

"Il presidente ha le responsabilità più grandi perché è lui che gestisce la società. Tutte le squadre che hanno presidenti lontani dalla squadra hanno problemi. Il Bologna poi ha venduto i tre giocatori più importanti come Verdi, Masina e Di Francesco e sono stati rimpiazzati con giocatori non ancora pronti alla Serie A. Le colpe vanno suddivise tra tutti, solo i tifosi non hanno colpe".

Saputo ha incontrato i tifosi dopo la sconfitta contro il Frosinone. Che pensi di questa situazione?

"Magari si è accorto di quanto siano gravi i problemi della squadra. Potrebbero aver avuto la percezione sbagliata della situazione e ora ha capito veramente come stanno le cose. Saputo ha cambiato l'allenatore, ha preso dei nuovi giocatori e ha fatto le mosse che doveva fare".

Il Bologna su chi deve fare la corsa per salvarsi?

"Credo Udinese ed Empoli. I toscani giocano bene ma non fanno punti mentre l'Udinese sulla carta è meno forte dell'Empoli e sono queste le squadre che il Bologna deve inseguire".