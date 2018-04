RMC SPORT - Virdis: "Complicato vedere il Milan in Champions League"

© foto di Andrea Pasquinucci

"Milan in Champions? Direi che è molto complicato, domenica ho visto un Milan molto determinato con il Napoli: è mancato solo nella fase offensiva, ma i rossoneri hanno creato. E' stato un Milan piacevole e c'era un bel clima, non so se sia ancora possibile recuperare per il 4° posto: bisogna pensare a vincerne il più possibile e poi valutare". Così Pietro Paolo Virdis, intervenuto alla trasmissione "Al VAR dello sport" su RMC Sport, ha parlato della chance per il Milan di centrare il 4° posto, complicatasi ulteriormente dopo le 0 vittorie nelle ultime 4 gare.