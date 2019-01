RMC SPORT - Virdis: "Higuain? Lo dica se non è più convinto del Milan"

Pietro Paolo Virdis, doppio ex di Milan e Juventus, a RMC Sport Live Show ha parlato anche dell questione legata al futuro di Higuain: "Il Milan ha preso Higuain perché è un giocatore importantissimo e doveva essere un grande valore aggiunto. Se non è più convinto del Milan meglio che lo dica chiaramente e invece non è così. Spero che dopo la Supercoppa sia tutto più chiaro. Piatek per il dopo Higuain? Non conosco il ragazzo caratterialmente. Ha dimostrato in campo di avere grandi qualità realizzative, certo l’ambiente del Milan in un periodo così si aspetta sempre grandi cose dopo tanti bocconi amari".