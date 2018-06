RMC SPORT - Zè Maria: "Ancelotti è un vincente. Ho festeggiato per Parma"

Fonte: dall'inviato a Rimini, Lorenzo Marucci

Presente all'evento 'The Coach Experience' di Rimini, l'allenatore del KF Tirana Zé Maria ha rilasciato un'intervista attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com e RMC Sport.

Il suo obiettivo è quello di tornare in Italia? "In passato ho fatto degli errori, ma oggi dico che sto bene in Albania. Sono stato anche in Kenya, ora ho vinto a Tirana tornando in Serie A albanese. Sono contento, se ci fosse qualcosa di importante in Italia mi farebbe piacere. L'Italia, dopo il Brasile, è casa mia".

Che Serie A è stata nell'ultima stagione? "Interessante, il Napoli fino a quando ha potuto è stato in lotta per lo Scudetto. E' stato un campionato che ha dato allegria, i tifosi hanno visto un torneo competitivo e non solo la Juventus in testa dall'inizio alla fine. Fino a 3 giornate dalla fine, anche il Napoli poteva vincere il campionato. Spero di vedere un torneo simile anche in futuro".

Ancelotti è il nuovo tecnico del Napoli. "L'ho avuto al Parma, è un amico. Una persona fantastica, un grande allenatore. Ha vinto ovunque, ha grande esperienza per vincere. Il club vuole vincere un campionato, ha preso il tecnico giusto. Sarri ha fatto un lavoro fantastico, è un grande allenatore. Ha gestito l'ambiente Napoli che è molto esigente, il passaggio da Sarri ad Ancelotti sarà importante. Carlo avrà il compito di confermare il Napoli ai primissimi posti in Italia e fare bene in Europa".

Come vede l'Inter della prossima stagione? "Ha bisogno di più continuità, è vero che la rosa era corta per gli obiettivi dell'ultima annata. Non c'era la rosa per lottare per il vertice, credo che il prossimo dovrà essere un anno di ripartenza. E' arrivata la Champions League, ma una squadra come l'Inter non può arrivare all'ultima giornata per arrivare in questa competizione. Un club come quello nerazzurro deve lottare sempre per vincere lo Scudetto. Non ci sono mezze misure, l'Inter deve lottare per vincere".

Come vedrebbe Nainggolan all'Inter? "Chi lo prende deve conoscere pregi e difetti. Le qualità non si discutono, Spalletti lo conosce e lo sta corteggiando".

Il Parma è tornato in Serie A. "Ho festeggiato insieme a loro il ritorno nel massimo campionato, sono contento perché la città e la tifoseria meritano la Serie A. I tifosi trattano i calciatori con grane affetto, hanno sempre aiutato la squadra anche nelle categorie inferiori. Ora bisogna lavorare per restare in A, il Parma ha fatto la storia del calcio italiano e merita di stare ad altissimi livelli".