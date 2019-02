RMC SPORT - Zaccardo: "Al Wolfsburg esperienza bellissima. All'estero..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cristian Zaccardo, ex difensore tra le altre del Milan, del Parma, della Nazionale e attualmente in forza al Tre Fiori ha parlato al Live Show di RMC Sport. Queste alcune battute:

Sull'esperienza al Wolfsburg: "E' stato bellissimo, abbiamo vinto la Bundesliga arrivando davanti al Bayern Monaco di Luca Toni. Tornando indietro forse sarei rimasto qualche anno in più all'estero. Si cresce molto in quelle situazioni sotto molti punti di vista. Lo consiglio a tutti, soprattutto ai giovani".

Sulla Nazionale: "Nel bilancio degli ultimi 13 anni non credo sia tutto da buttare, perché il calcio italiano ha a tradizione nel passato, nel presente e ce l'avrà anche nel futuro. Sono stati commessi degli errori, ovviamente. Ci siamo cullati, e non ci siamo aggiornati. Molte squadre ci hanno superato. Sta a noi non avere la pancia piena e cercare di migliorare. I giovani di qualità ci sono, bisogna fare le cose con criterio e programmazione, senza cullarsi nel passato, perché è questo che ci ha tagliato le gambe".

Sul Milan: "Higuain ha dimostrato di esser un grande giocatore nella sua carriera, Piatek invece si deve ancora fare, ma nel calcio oltre alla qualità contano le motivazioni. Chi ne ha di più fa meglio, è così. Con Higuain non è andata benissimo, probabilmente non era adatto al Milan e viceversa. Ora il club ha fatto la scommessa Piatek e per il momento la sta vincendo".

Clicca sul podcast in basso per ascoltare l'intervista integrale!