RMC SPORT - Zaccardo sul Milan: "Higuain-Piatek? Contano le motivazioni"

Cristian Zaccardo, ex difensore tra le altre del Milan, del Parma, della Nazionale e attualmente in forza al Tre Fiori ha parlato al Live Show di RMC Sport. Queste alcune battute sui rossoneri: "Higuain ha dimostrato di esser un grande giocatore nella sua carriera, Piatek invece si deve ancora fare, ma nel calcio oltre alla qualità contano le motivazioni. Chi ne ha di più fa meglio, è così. Con Higuain non è andata benissimo, probabilmente non era adatto al Milan e viceversa. Ora il club ha fatto la scommessa Piatek e per il momento la sta vincendo".