RMC SPORT - Zaccarelli: "Pareggio giusto tra Torino e Fiorentina"

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Renato Zaccarellii ha commentato il pareggio tra Torino e Fiorentina e non solo:

Pareggio giusto tra Torino e Fiorentina?

"Dico di sì, primo tempo ben giocato dal Torino con grande aggressività nonostante il vantaggio della Fiorentina, nel secondo tempo sono calati i ritmi, la Fiorentina ha avuto l'opportunità di segnare, è stata una partita giocata bene da entrambe le squadre".

Crisi per Belotti e Simeone?

"Se non fa gol un attaccante non trova la linfa vitale, è un momento di difficoltà per entrambi, Belotti ha fatto un buon primo tempo, nel secondo tempo è un po' sparito, non è riuscito a superare l'avversario. Simeone è entrato, ha dato un punto di riferimento, ha preso qualche punizione in più, ha fatto respirare la squadra ma in zona gol si è visto pochissimo".