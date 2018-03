RMC SPORT - Zamagna: "L'Atalanta vuole tornare in Europa League"

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Gabriele Zamagna, ds dell'Atalanta, ai microfoni di RMC Sport a margine del Premio Maestrelli ha parlato così della sua squadra: "Stiamo facendo delle ottime cose, siamo veramente molto contenti, però ancora i giochi sono tutti aperti quindi siamo molto concentrati per questo finale di stagione che ci può riservare ancora tante soddisfazioni. Stiamo lavorando forte per realizzare l'ennesimo sogno".

Quella di ieri vittoria per affermare ancora una volta la volontà dell'Atalanta di arrivare in zona Europa League?

"Si, sicuramente. Stiamo attraversando un buon momento di forma, le ultime due recenti vittorie esterne hanno rinvigorito il morale della squadra. Peccato non essere riusciti a fare risultato nel recupero con la Juventus, anche se la squadra si è ben comportata. Il campioanto è ancpra lungo da giocare, abbiamo ancora 10 partite che sono tutte molto importanti, però il nostro obiettivo ed il nostro sogno è quello di riuscire a bissare l'epilogo della passata stagione e di tornare in Europe perché per noi è stata un'esperienza molto significativa".

Che tipo di lavoro ha fatto Gasperini con Ilicic, visto che nell'ultimo anno alla Fiorentina sembrava aver perso motivazioni

"Gasperini è il vero capo saldo di questo miracolo Atalanta. Sta facendo un ottimo lavoro non solo nei confronti di Ilicic ma anche di altri giocatori. Ilicic sta dimostrando in questo momento di aver raggiunto l'apice della sua carriera è un giocatore dalle qualità tecniche e fisiche straordinarie, siamo fortunati noi a beneficiare di un talento del genere".

La Fiorentina può essere avversaria per la corsa all'Europa?

"Sicuramente è un'ottima squadra e sono convinto che tutti i giocatori nel rispetto di questo grande uomo e campione che è stato Astori, sicuramente questa cosa i sta unendo ancora di più e i giocatori stanno tirando fuori il meglio delle loro qualità. Non che prima la Fiorentina non stesse facendo bene, ma adesso sicuramente è una seria concorrente per la corsa finale all'Europa League".

L'Atalanta ha fatto un salto di qualità anche a livello continentale?

"Sicuramente. Ora l'Atalanta è ben conosciuta anche a livello Europeo. In questo momento siamo un po' un fiore all'occhiello nel panorama calcistico nazionale, però quello che è stato fatto fino ad ora va bene ma noi dobbiamo guardare avanti e pensare che le difficoltà iniziano adesso. La volontà della proprietà, della squadra e dell'ambiente è quella di tendere sempre al miglioramento e quindi noi puntiamo veramente in alto".