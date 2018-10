RMC SPORT - Zamparini: "Cavani, Napoli sua città. Pastore, no col 4-2-3-1"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Nel corso della chiacchierata con RMC Sport, Maurizio Zamparini è tornato anche su due grandi ex di casa Palermo: Edinson Cavani e Javier Pastore. "Cavani? Napoli è la sua città. Cavani ha una dote pazzesca: è capace di correre due partite di fila avanti e indietro senza stancarsi. Una volta Guidolin non lo convocò, dissi a Foschi che avrei esonerato il tecnico se non lo avesse convocato nella partita successiva. Pastore? Da quando gioca al Psg, ma anche adesso alla Roma, ha un problema al flessore al polpaccio destro che gli toglie sicurezza nelle giocate. Al Psg è sempre andato sempre in crisi per questo problema, speriamo che un mio amico possa aiutarlo. Il problema fisico poi può influenzare anche la testa. il 4-2-3-1? Non è l'ideale per lui. Pastore deve giocare dietro le due punte, è un creatore di gioco, uomo dall'ultimo passaggio".