RMC SPORT - Zanetti: "È facile innamorarsi dell'Inter. Storia meravigliosa"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È il giorno della festa per i 110 anni dell'Inter. Ai microfoni di RMC Sport, lo storico capitano Javier Zanetti si abbandona ai ricordi: "La storia dell'Inter è meravigliosa. Sono onorato di farne parte, ho avuto la fortuna di festeggiare i 90, i 100 e i 110 anni. Sapete cosa significhi l'Inter per me. Ho tanti momenti che mi tornano in mente: all'Inter ci si innamora dei momenti, perché è facile innamorarsi delle vittorie, ma contano di più quei momenti che mi hanno fatto crescere come calciatore e prima ancora come uomo. La nostra famiglia è grande e l'Inter ha una storia bellissima, siamo tutti onorati di essere qui stasera. La Hall of Fame? Si fa fatica a scegliere, perché nella storia dell'Inter sono passati tanti campioni, ma ho avuto la fortuna di giocare insieme a tanti grandi giocatori e questo poteva accadere solo all'Inter".