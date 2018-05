RMC SPORT - Zanetti: “Spalletti ha capito Inter. L.Martinez, grande carriera”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Javier Zanetti, ex difensore e attuale vicepresidente dell'Inter presente a Stamford Bridge per la sfida tra Inter Legends contro Chelsea Legends, ha parlato al microfono di RMC Sport di Luciano Spalletti ma anche dell'attacco nerazzurro della prossima stagione. “Il mister è molto intelligente, è bravo. Fin dall'inizio - ha detto Zanetti - ha capito l'ambiente e cosa vuol dire rappresentare l'Inter. Lavora in modo professionale, serio. I ragazzi lo seguono, per questo credo e spero in una grande partita contro la Lazio”.

L'Inter avrà un grande attacco nella prossima stagione, con Icardi e Lautaro Martinez. “Mauro dimostra da anni di saper fare grandissime cose, è il nostro capitano e lo dimostra ogni domenica. Lautaro è promettente, ha fatto bene in Argentina. Spero che possa riuscire a fare bene anche in Italia, parliamo di un giovane che può avere una grande carriera”.