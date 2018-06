RMC SPORT - Zanetti: "C'è tempo per riscattare Cancelo e Rafinha"

L’interesse della Premier League per i talenti di casa nostra non accenna a diminuire. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, infatti, il Newcastle avrebbe messo nel mirino il difensore del Sassuolo GianMarco Ferrari. Il giocatore ha ben impressionato nel corso dell’ultima...

Javier Zanetti , vicepresidente nerazzurro, ha parlato ai microfoni di RMC Sport all'evento di presentazione della partnership tra Inter e MasterCard. Questo il suo commento sui possibili riscatti di Cancelo e Rafinha: "Si sono trovati molto bene nell'Inter, mi viene in mente il pianto di Rafinha dopo il Sassuolo. Era arrivato da poco ma ha dimostrato cosa significa vestire la maglia dell'Inter. Cancelo ha fatto vedere le sue qualità, sono trattative complicate. Ci dispiacerebbe non vederli più, però aspettiamo. C'è tempo".

