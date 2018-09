RMC SPORT - Zanetti: "Gagliardini un grande, darà il suo contributo all'Inter"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da RMC Sport a margine del Trofeo Nereo Rocco a Coverciano, vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato anche dell'esclusione dalla lista Champions di Gagliardini: "Roberto è un grande giocatore, e il discordo della lista non passa solo dall'aspetto tecnico perché sappiamo tutti in cosa consiste il Fair Play Finanziario. Una squadra come l'Inter deve giocare su tre fronti, per cui anche Roberto avrà la possibilità di dare il suo contributo. Candreva? Sono contento per Antonio perché dopo qualche difficoltà ha fatto gol ed è tornato a sentirsi un giocatore importante qual è. Mi auguro possa avere ancora un grande futuro".