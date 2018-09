RMC SPORT - Zanetti: "Inter, in Champions League ce la giocheremo"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato a RMC Sport a margine del Trofeo Nereo Rocco a Coverciano: "L'Italia? Penso che Mancini sia la persona più adatta per portare avanti questo nuovo percorso. Le parole sui giovani? Penso che a prescindere dalla nazionalità, vada premiato il talento. Ci sono tanti giovani italiani bravi, sono sicuro che avranno il loro spazio. Le convocazioni dell'Argentina? Al Mondiale non siamo stati all'altezza. adesso inizia un nuovo percorso. Ci sono tanti nomi nuovi come Simeone, Lautaro Martinez, Icardi. Anche qui ci sono questi talenti che spero possano trovare spazio e dare un futuro alla Nazionale. Pezzella? Un ragazzo molto serio ed un professionista, sta facendo bene da un po' di tempo nella Fiorentina, mi auguro possa avere il suo posto in nazionale, può servire tanto vista l'esperienza in un campionato difficile come quello italiano. Gagliardini out dalla lista Champions dell'Inter? Roberto è un grande giocatore, e il discordo della lista non passa solo dall'aspetto tecnico perché sappiamo tutti in cosa consiste il Fair Play Finanziario. Una squadra come l'Inter deve giocare su tre fronti, per cui anche Roberto avrà la possibilità di dare il suo contributo. La vera Inter a Bologna? Quella nerazzurra è una squadra con grandi valori, è una questione anche di tempo, nelle prime partite si trovano sempre delle difficoltà, bisogna avere fiducia nei momenti in cui le cose non vanno bene. L'Inter anti-Juve? Noi siamo l'Inter e dobbiamo comportarci da Inter come dice la nostra storia. Aver vinto ci permette di lavorare con serenità, però un risultato negativo non può condizionare un progetto che abbiamo in mente a lungo termine e che inizia adesso, dobbiamo migliorare la classifica dell'anno scorso, adesso vogliamo lottare in campionato dopo essere tornati in Champions. Ho grandissima fiducia in quello che possono fare questi ragazzi. Il girone di Champions? Ce la giocheremo, adesso inizia il periodo intenso, speriamo che la rosa possa dare le giuste risposte, serviranno tutti. Candreva? Sono contento per Antonio perché dopo qualche difficoltà ha fatto gol ed è tornato a sentirsi un giocatore importante qual è. Mi auguro possa avere ancora un grande futuro".