RMC SPORT - Zanetti: "Juve? Danneggiati, ma inutile fermarsi a far polemica"

Fonte: Alessandro Rimi

Il dirigente dell'inter, Javier Zanetti, ha parlato a RMC Sport a margine dell'evento Capitano in campo e nella vita. "Il mio primo ricordo da bambino? Ne ho tanti e tutti dietro a un pallone di calcio. Abitavo in una casa piccola, dietro c'era un piccolo campetto dov'è nata la passione per il calcio. Ricorderò sempre quei momenti. Tutto è stato fondamentale per il mio futuro. I miei capelli? Mio padre mi pettinava sempre prima di andare a scuola, dovevano essere perfetti e lucenti. Sono cresciuto con questa cultura".

Sul talento. "Quando ho capito di avere talento? Ho avuto una grande delusione a 12 anni. Sono un grande tifoso dell'Independiente, ci ho giocato per 5 anni prima che l'allenatore mi disse di andare via perché non crescevo. Mio papà faceva il muratore, mia madre come lui si sacrificava tanto per me. Mi chiedevano cosa volessi fare da grande e io non avevo dubbi. Mi ripeteva che avrei dovuto spingere tanto, ma quelle parole per me avevano avuto un significato determinante. Mi trasferii in un altro paese nel quale conobbi Paola. Suo padre, il mio nuovo presidente, costruì un gruppo unito e molto forte. E io per fortuna ne facevo parte".

Su chi gli ha cambiato la vita. "I miei due allenatori nel Banfield. Durante la prima riunione mi chiesero se credessi di possedere le capacità per giocare nella massima serie. La risposta fu ovvia. Quel momento rappresenta ancora adesso una svolta".

Sulla prima impressione dell'Italia. "All'epoca c'erano le cassette: l'Inter cercava un portiere ma continuavano a dirgli che avrebbero dovuto prendere il numero 4 di quel club. Un salto incredibile, quando arrivò la chiamata non ci potevo credere. Per me e Paola sarebbe stata una prova importante e avevo paura. Allo stesso tempo sapevo di quella grande opportunità. Sarei dovuto tornare a casa e dire ai miei: "Preparate tutto e trasferiamoci in Italia". La cosa più bella di quel momento è stata poter dire alla mia famiglia di smettere di lavorare".

Sulle mogli dei calciatori. "Possono risultare fondamentali. Con la mia compagna abbiamo affrontato tutto insieme e lei è sempre stata al mio fianco. Mio figlio calciatore come me? Se questa è la sua passione io non posso far altro che accompagnarlo. Vedo che gli piace tantissimo, ricorda me da bambino. Sarà lui a scegliere la sua strada. In ogni caso, io sarò il primo a sostenerlo. La cosa più importante è che tutti i miei figli facciano ciò che li rende felici".

Sul momento più bello. "Ce ne sono stati tanti nonostante l'inizio difficile. La prima partita, Inter-Vicenza con gol di Roberto Carlos, rappresenta un sogno. La vittoria della Coppa UEFA magica. A Madrid non avevo mai visto tanto felici i nostri tifosi. Sapevamo di non poterli deludere. Altri ci provano, ma non ci riescono. E rimarrà sempre così (ride, ndr)".

Sul momento più difficile?. "Inutile nascondere il 5 maggio, ma ogni difficoltà ci ha reso più forte. Dipende come le affronti le difficoltà. Io per questi colori ho pianto, ogni volta con fierezza perché sapevo che il nostro momento stava per arrivare. Mi aveva cercato il Real Madrid, ma non c'era cosa che desiderassi di più che vincere con la mia Inter".

Sul giocatore più forte con cui ha giocato. "Ronaldo il Fenomeno e Messi. Il primo era devastante, Leo in ogni istante tira fuori qualcosa di incredibile".

Su quello più difficile da affrontare. "Ryan Giggs, Paolo Maldini e Kakà. Coutinho? Fortissimo, ma in quel momento lì aveva poco spazio perché c'erano altri grandi giocatori. Certi giocatori vanno aspettati, però forse il suo non era il tempo più opportuno".

Sulla cessione più rimpianta. "Simeone. È stato poco da noi e credo che l'Inter avrebbe potuto tenerlo. Voleva andare via e ha dimostrato altrove tutto il suo valore".

Su Brozovic. "Ha avuto una reazione da grande giocatore. Dopo qualche difficoltà non era semplice tornare a questi livelli che comunque tutti conoscevamo. La squadra adesso ne beneficia davvero tanto".

Su Moratti. "Per me è stato un padre, il primo ad accogliermi all'Inter, a darmi fiducia e ad accompagnarmi in fondo al mio percorso. Uno dei pochi capaci di pensare prima alla persona, poi al calciatore".

Sui suoi allenatori. "Con Cuper è iniziato il nostro cambiamento. Ha fatto un grandissimo lavoro, la squadra per lui lottava tanto perché aveva una cultura del lavoro importante. Andavo comunque d'accordo con tutti. Rispettavo le scelte di tutti perché è giusto così. Si hanno sempre le opportunità per dimostrare che il tuo allenatore sta sbagliando a non farti giocare. La squadra comunque è sempre stata la cosa più importante".

Sulla volta in cui si è arrabbiato di più.

"Non parlerò di particolari dichiarazioni. Sono però certo che ognuno ha la sua storia. E io sono fiero della storia dell'Inter. Spalletti? È un allenatore eccezionale, un tecnico internazionale. Con la Roma ci metteva sempre in difficoltà. Ha saputo costruire un gruppo fatto di calciatori funzionali. Meritano di andare in Champions League".

Sui compagni più divertenti. "West e Maicon".

Su Inter-Juve? "Abbiamo affrontato una squadra forte, facendo una grandissima partita e la squadra meritava un altro risultato. Abbiamo perso una gara fondamentale. Ancora una volta ci sono stati episodi che ci vedono danneggiati, ma il calcio va avanti. Inutile fermarsi a fare polemiche".

Sul pensiero il giorno del ritiro. "La mia è stata una carriera straordinaria. Ora vivo una sfida bella, cerco di imparare un nuovo mestiere, ma l'obiettivo resta quello di sempre: portare l'Inter sempre più in alto. Mi rende orgoglioso vedere rispetto da parte di tutti, ancora di più perché arriva per una singola persona e quella persona resterà per sempre".