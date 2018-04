RMC SPORT - Zanetti: "Suning farà dell'Inter uno dei club più importanti"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Tolentino, in provincia di Macerata, viene inaugurato quest'oggi il centro sportivo polifunzionale promosso dal CSI, Suning e Inter, mentre nella giornata di ieri è andata in scena una partitella tra i giocatori di Inter Forever e una rappresentativa di Tolentino a scopo benefico. A margine dell'evento ha parlato Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter: "C'è stato grande affetto ieri da parte del pubblico, ed anche questa mattina vediamo tanti bambini. Sinceramente era un dovere, un senso di responsabilità essere qui e poter dare il via e inaugurare questa struttura, siamo molto contenti. L'iniziativa di Inter Forever? Da anni Toldo e altri hanno costruito questo grande team che raduna tutte le persone che hanno almeno una volta nella vita indossato la maglia dell'Inter, siamo felici tutte le volte che ci rincontriamo. Il mio gol di ieri come quelli di una volta? Sì, è vero, ieri mi è toccato segnare ancora. La cosa più importante è che si sia divertita la gente, quando uniamo le forze tutto è possibile. E poi c'è stato tanto affetto e tanta dimostrazione di amore nei confronti dell'Inter, fa piacere. Suning vuole fare tantissime cose per fare dell'Inter uno dei club più importanti. Bisogna costruire una base solida per ripartire con tanti progetti sociali e sportivi, soltanto così la società può crescere ancora".