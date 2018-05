RMC SPORT - Zappacosta: "Mancini ha portato serenità. Buona la prima"

Fonte: dall'inviato a San Gallo, Andrea Losapio

Davide Zappacosta, esterno del Chelsea e della Nazionale italiana, ha parlato in mixed zone da San Gallo dopo il successo degli azzurri per 2-1 contro l'Arabia Saudita: "Nel secondo tempo c'è stato un calo fisico che ci ha fatto allungare, ma tutto sommato abbiamo disputato una buona partita e secondo me è un buon punto d'inizio. L'errore sul gol dell'Arabia Saudita? Sono cose che purtroppo capitano, ha fatto male perché ha messo in difficoltà i compagni. Mi ha fatto innervosire, ma devo cercare di mantenere la calma. La Nazionale di Mancini? Mi sembra un'ottima Nazionale, il mister ha portato serenità e tranquillità. E' un grande allenatore con ottime idee, dobbiamo solo seguirlo. Sarri al Chelsea? Non sta a me giudicare, io sono contento con Conte e non penso ad altro".