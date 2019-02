© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppio ex di Fiorentina-Atalanta, in programma domani sera in Coppa Italia, Luciano Zauri ha analizzato la partita ai microfoni di RMC Sport Network: "Pioli ha ragione a prendersela. Un giorno di differenza si sente, ma non voglio vedere la malafede in questo. Le televisioni hanno il loro potere e quindi credo sia solo un discorso televisivo e non di altro. Chi arriva meglio? Sono in un ottimo momento entrambe, praticano un calcio diverso ma propositivo. Gasperini da qualche anno ha fatto vedere la sua mano all’Atalanta, la Fiorentina ha cambiato molto, con giovani buoni e ha raggiunto ora una sua maturità. Faranno vedere un ottimo calcio. Cosa potrà incidere? Magari l’esperienza di qualche giovane, l’Atalanta poi ha giocatori fisici. Non vedo una favorita, sarà un confronto tra squadre che vogliono fare bene. Distanza tra andata e ritorno di due mesi? Alla Lazio, visti gli infortuni, fa bene la distanza, per Fiorentina e Atalanta non c’è differenza".