RMC SPORT - Zauri: "Lazio-Siviglia alla pari. L'Atalanta come l'Ajax"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Luciano Zauri, ex difensore di Lazio, Atalanta, Sampdoria e Fiorentina, a RMC Sport:

Quanto conterà l'assenza di Immobile domani col Siviglia?

"Non la scopriamo oggi la sua importanza. Inzaghi sta pensando al futuro prossimo, rischiare una ricaduta vorrebbe dire perderlo quasi per un mese e mezzo. Caicedo poi sta offrendo delle garanzie, anche in zona gol".

Quante possibilità ha la Lazio di passare il turno?

"Sarà una sfida apertissima, adesso dico 50% e 50%. Il Siviglia sa giocare a calcio, ma anche la Lazio in questi anni si è consolidata a livello europeo. L'assenza di Immobile potrebbe influire ma la sfida si gioca sui 180 minuti".

Su Luis Alberto e Milinkovic:

"Luis Alberto l'ho sempre visto impegnarsi al massimo, ha vissuto un periodo particolare e strano. Si completa con Milinkovic. La flessione di uno ha influito sull'altro in maniera negativa. Il serbo ha pagato lo scotto delle tante notizie di mercato uscite in estate su di lui".

Sull'Atalanta:

"Ha un impianto che funziona bene, Gasperini propone un calcio particolare, offensivo e difensivo allo stesso tempo, che funziona. L'eliminazione in estate dall'Europa League non ha influito sul resto della stagione e bisogna fare i complimenti a tutti, al mister e alla società. Non ha niente da invidiare ad altre società europee come l'Ajax che tutti prendono come modello di riferimento. La semifinale con la Fiorentina? Sfida inusuale in Coppa Italia, anche la Fiorentina va elogiata per il proprio lavoro".

Quanto potrà migliorare Zaniolo?

"Nessuno oggi può dire dove possa arrivare, è in continua ascesa. Abbina alle qualità tecniche quelle fisiche, potrà fare bene in tutte le competizioni. Come si fa con i giovani, bisognerà aspettarlo anche nei momenti di difficoltà che arriveranno. Di Francesco è un maestro con i giovani e saprà gestirlo al meglio".