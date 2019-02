RMC SPORT - Zauri: "Nessuno può dire dove possa arrivare Zaniolo"

© foto di Federico Gaetano

Nicolò Zaniolo fa innamorare la Roma e ben sperare il calcio italiano. Ne ha parlato a RMC Sport l'ex difensore Luciano Zauri: "Nessuno oggi può dire dove possa arrivare, è in continua ascesa. Abbina alle qualità tecniche quelle fisiche, potrà fare bene in tutte le competizioni. Come si fa con i giovani, bisognerà aspettarlo anche nei momenti di difficoltà che arriveranno. Di Francesco è un maestro con i giovani e saprà gestirlo al meglio".