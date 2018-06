RMC SPORT - Zaza: "Contento per il gol. Vogliamo rialzarci"

Fonte: dal nostro inviato Marco Spadavecchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza, protagonista con un gol nel pareggio dell'Italia contro l'Olanda, nel post gara ha parlato così a RMC Sport Live Show: "Non ho giocato tanto nello stadio della Juventus ma mi sono tolto delle belle soddisfazioni. Sono contento del gol di stasera e della prestazione di tutta la squadra. Ho avuto un po' di fortuna sul gol fatto. Mi adorano? Soprattutto perché i tifosi della Juve si ricordano il gol contro il Napoli che è stato molto importante".

Cosa puoi dire alla gente, cosa c'è di nuovo in questa nazionale?

"Abbiamo passato tutti un periodo negativo ed è normale che si debba reagire per rialzarsi. La forza di questa Nazionale è che ci sono tanti giovani che hanno voglia di fare e ci sono quindi grandi margini di miglioramento. Le ultime volte che sono stato in Nazionale non ho praticamente giocato, oggi ho avuto la possibilità e sono contentissimo per il gol".

Pensi di tornare a giocare in Italia?

"Sono voci per adesso. Io sto bene a Valencia e penso di aver fatto un buon campionato. Vedremo cosa succederà".