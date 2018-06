RMC SPORT - Zaza e il futuro: "A Valencia sto bene, vediamo che succede"

Ore 9.54 - Sul tema dei diritti tv oggi la Lega di Serie A dovrà decidere se accettare o meno le garanzie patrimoniali presentate in extremis da Mediapro, oppure proseguire con la risoluzione del contratto e approvare i nuovi pacchetti per commercializzare attraverso trattative private...

Napoli, idea Sportiello. Potrebbe sostituire Sepe come secondo portiere

Bologna, piace Antonelli per la corsia sinistra

Inter, pericolo inglese per Rafinha: Liverpool e Arsenal sul brasiliano

Inter, il Barcellona non fa sconti per Rafinha

Viviano, lo Sporting si defila. In corsa restano Parma e Bologna

Juve, stretta finale per Perin. Il portiere ammette: "Ne stanno parlando"

Guly sull'Argentina: "Serve il miglior Messi. Icardi out? Rischioso"

Rafinha e Cancelo: sviluppi opposti per le prime scelte dell'Inter

Road to Russia 2018 - Tutte le rose delle nazionali in gara

Juventus, Allegri dice no al Real Madrid: sogna un ciclo alla Ferguson

Assemblea di Serie A: ancora in ballo Mediapro

Supercoppa Italiana a gennaio in Arabia Saudita

Roma, Gandini: "Ora siamo un punto fermo in Europa. VAR indispensabile"

L'attaccante Simone Zaza , protagonista con un gol nel pareggio dell'Italia contro l'Olanda, nel post gara ha parlato anche del proprio futuro ai microfoni di RMC Sport : "Ritorno in Italia? Sono voci per adesso. Io sto bene a Valencia e penso di aver fatto un buon campionato. Vedremo cosa succederà".

