RMC SPORT - Zazzaroni: "Balo? Mancini lo preferisce a Belotti e Immobile"

In eslcusiva nel pomeriggio di Rmc Sport, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato gli argomenti più caldi del nostro calcio. Queste le sue parole:



Chelsea-Conte?

"Troveranno un accordo: quella tra il club e il tecnico è una storia quasi chiusa ma non ancora chiusa".

De Laurentis-Sarri?

"Rottura maturata da tempo: il rapporto era già esaurito per i due".

Zola a fianco di Sarri?

"È un ambasciatore al Chelsea, un idolo, un'icona. È inglese a tutti gli effetti ormai ma un'esperienza al fianco di Sarri gli farebbe bene".

Ancelotti?

"È un salto nel buio per lui: serve solo il primo posto. Da lui ci si aspetta un salto dal punto di vista internazionale ma soprattutto la vittoria dello scudetto. Mi aspetto un mercato misto, di giocatori di esperienza e di prospettiva".



Balotelli tornerà in Italia?

"Escludo Roma: ci sono Dzeko e Schick, non serve Balotelli in panchina. Non possiamo escludere il Napoli ma penso che alla fine resterà fuori dall'Italia. Ieri non ho visto un Balotelli diverso dal passato, non è uno che cambia: è un ragazzone in campo e fuori. Non è una scommessa ma un'impuntatura personale, Mancini lo considera superiore a Immobile e Belotti".