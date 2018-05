RMC SPORT - Zeman: "Ancelotti? Dopo Sarri è dura. Ma lui è un grande"

Fonte: Dagli inviati Marco Frattino e Lorenzo Marucci

© foto di Federico Gaetano

Zdenek Zeman ha parlato a RMC Sport a margine dell'evento 'Football Leader 2018': "L'anno del Napoli? Penso abbia fatto un'ottima stagione, purtroppo non è riuscito a portarla a termine. La rosa forse non era così equilibrata a livello numerico. Insigne? Lui è il giocatore con più talento in Italia. A Foggia e a Pescara ha fatto la differenza, oggi sono contento che la stia facendo a livelli più alti. Ancelotti? Dopo Sarri sarà dura ripetersi, fare ancora 91 punti. Ma Carletto è un grande allenatore e farà le scelte giuste per migliorare la rosa in una piazza importante".