RMC SPORT - Zeman: "Risultato troppo largo. Gattuso deve lavorare tanto"

Fonte: Dal nostro inviato Riccardo Caponetti

© foto di Federico Gaetano

"Il risultato è troppo largo, considerati i tre gol su calcio d'angolo e il fatto che nel primo tempo le squadre erano state abbastanza attente". Parola di Zdenek Zeman, raggiunto sugli spalti dell'Olimpico dopo la rotonda vittoria della Juventus sul Milan, 4-0 in finale di Coppa Italia.

Quanto ha inciso Donnarumma?

"Sui due gol ha qualche colpa, però è sempre un giocatore di prospettiva e che farà una grande carriera".

Cosa ne pensa delle critiche verso Allegri?

"Ci si aspettava qualcosa in più dalla Champions. La Juve ci puntava e quest'anno non è riuscita ad andare avanti. Però penso che sette scudetti dicono che la Juve in Italia è ancora la più forte".

Gattuso?

"Il Milan ha dei problemi, anche in campionato non è che vadano bene. Io penso che Gattuso debba lavorare ancora tanto. Io lo seguivo anche l'anno scorso a Pisa e non ha fatto bene, per quanto le condizioni fossero peggiori".