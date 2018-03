RMC SPORT - Zenga: "Da bambino avevo questo sogno, è fantastico"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È il giorno della festa per i 110 anni dell'Inter. Ai microfoni di RMC Sport, il tecnico del Crotone Walter Zenga ha parlato del momento della sua squadra e della gioia di essere stato parte della storia del club nerazzurro: "Non so quali parole usare per esprimere la mia gioia di essere qui, è un passo fantastico per me che da bambino avevo questo sogno. Speriamo che domenica sera Crotone e Inter possano festeggiare per una vittoria. Finora è stata una stagione positiva, abbiamo mostrato un bel calcio e cambiato atteggiamento. Qualche episodio ci ha penalizzato, non solo nelle nostre partite. La convinzione c'è, non dobbiamo farci spaventare ma dobbiamo aver voglia di stupire. La salvezza? Ci sono tanti scontri diretti, dipenderà da questo".