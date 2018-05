Fonte: dal nostro inviato a Londra, Alessandro Rimi

Gianfranco Zola, ex trequartista di Chelsea, Parma, Napoli e Cagliar, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport a margine della sfida tra Inter Legends contro Chelsea Legends: "Chelsea-Unted in FA Cup? Può succedere di tutto, è vero che il Chelsea nelle ultime partite non ha fatto bene ma domani sono convinto che avranno voglia di dare il massimo in una gara sentitissima. Io la metto la 50%. La gara con l'Inter Legends? Sono tutti troppo giovani.. (ride, ndr). Abbiamo retto per un po' poi in tanti siamo usciti per infortunio. La Serie A di quest'anno? Grazia a Dio c'è stato il Napoli. Anche i risultati dell'Inter e la lotta per la salvezza hanno reso tutto più avvincente. Domenica tutti alla Sardegna Arena per la salvezza del Cagliari".