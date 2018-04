Road to Chiev: il Crotone suona la carica in vista della sfida di Verona

© foto di Federico De Luca

Dopo la splendida vittoria di ieri contro il Sassuolo, il Crotone è pronto ad affrontare un'altra partita decisiva nella lotta alla salvezza: nel prossimo turno, infatti, i ragazzi di Walter Zenga saranno di scena a Verona contro il Chievo. E sul proprio profilo Twitter, la società pitagorica suona la carica in modo piuttosto singolare, postando una foto che recita "Road to Chiev". Il riferimento è all'importanza del match, quasi come la finale di Champions che si disputerà a Kiev.