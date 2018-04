Road to Lyon - Arsenal: Wenger si gioca tutto in Europa League

Analizziamo le otto squadre che si affronteranno nei quarti di Europa League

Vinto facilmente il girone, i Gunners si sono sbarazzati dell'Ostersunds senza difficoltà nella gara dei sedicesimi di finale. Ottavo di finale più complicato, ma vinto comunque con facilità sul Milan: due a zero all'andata e 3-1 all'Emirates Stadium, con Welbeck grande protagonista. Ora il CSKA Mosca, ma di certo in caso di passaggio del turno i londinese saranno il vero spauracchio del sorteggio di venerdì 13 aprile a Nyon. E visto che la situazione in Premier League è molto complicata, non è chimerico immaginare una preferenza per la manifestazione europea quando il profumo di finale si fa sempre più forte. Da non sottovalutare inoltre che Wenger, come di consueto, deve guadagnarsi l'ennesima conferma alla guida della squadra e solo un grande successo europeo pare in grado di salvarlo.

Rosa: *****

Con campioni del calibro di Ramsey, Ozil, Cech, Aubameyang e Mkhitaryan, l'Arsenal ha una delle rose più forti dell'Europa League e di conseguenza è una delle favorite assolute per la vittoria finale. Da non sottovalutare la voglia di Lacazette, che verrà schierato quasi certamente come centravanti, visto che Aubameyang non è stato inserito in lista europea avendo già giocato con il Borussia Dortmund nella prima parte di stagione.

Stato di forma: ***

Il rientro dalla pausa per le nazionali è stato positivo per i Gunners, vincitori sullo Stoke City nello scorso weekend e in grado di imporsi anche sul Watford prima dello stop. Prima? Un disastro fatto di tre sconfitte consecutive contro Manchester City, Tottenham e persino Brighton. La formazione di Wenger comunque non ha mai brillato per continuità in questa stagione.

Assenze: *****

Come detto, l'impossibilità di schierare Pierre Emerick Aubameyang non è certo un'assenza da poco visto l'addio di Sanchez a gennaio scorso. Cazola non gioca da una vita e l'indisponibilità di Cech non comporta gravi conseguenze, visto che il portiere di coppa è sempre stato Ospina. I problemi alla schiena accusati da Welbeck nelle ultime ore tuttavia aggiungono pensieri a Wenger.