Road to Lyon - Atletico Madrid: assi e tradizione, colchoneros da temere

© foto di Insidefoto/Image Sport

Giunto ai quarti di finale grazie (anche) ad una pesca più che fortunata, l'Atletico Madrid si candida seriamente ad essere una delle grandi favorite, con l'Arsenal, per la vittoria finale. Dopo aver avuto facilmente ragione di Copenhagen e Lokomotiv Mosca (13 gol segnati in quattro partite), i colchoneros si trovano davanti ad un impegno non altrettanto semplice ai quarti. Lo Sporting Lisbona, pur senza grandi risultati negli ultimi anni, è squadra temibile e ricca di individualità, con esperienza europea e proveniente dai gironi di Champions, come la formazione di Simeone del resto.

Rosa: *****

Gli arrivi di Diego Costa e Vitolo hanno restituito all'Atletico Madrid una competitività di alto profilo sia in Spagna che in Europa, che pone la squadra iberica un gradino sopra buona parte delle contendenti di Europa League. Giocatori come Godin, Torres, Oblak e Griezmann non vanno certo presentati, anche se un giocatore come Correa è sicuramente tra i più in forma al momento.

Stato di forma: ****

Dieci vittorie in dodici gare parlano chiaro riguardo lo stato di forma psico-fisica della squadra di Simeone, che non ha risentito neanche della sconfitta contro il Barcellona, che ha di fatto azzerato o quasi le speranze di titolo iberico. Clamoroso l'inciampo di Villarreal di due settimane fa, ma dopo la pausa per le nazionali è arrivata una importante vittoria sul Deportivo La Coruna, in grado di mantenere il Real a quattro punti.

Assenze: ****

Problemi in difesa per Simeone, che certamente dovrà rinunciare a Filipe Luis, ma probabilmente anche a Gonzalez, Vrsaljiko e Juanfran. Le sostituzioni difensive sono un pensiero per Simeone, che in attacco ha invece l'imbarazzo della scelta: possibile che vengano adattati ancora Lucas e Isaac.