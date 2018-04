Road to Lyon - CSKA Mosca: nel 2018 russi (quasi) mai sconfitti

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Dopo un girone di Champions competitivo, concluso però al terzo posto alle spalle di Manchester United e Basilea, i russi hanno pescato sempre male a Nyon una volta retrocessi in Europa League. Vinto a fatica il sedicesimo sulla Stella Rossa, l'equilibratissimo ottavo giocato contro il Lione ha meritatamente lanciato i moscoviti nella Top8 della manifestazione. Ora la sfida all'Arsenal, in cui la formazione di Goncharenko parte forzatamente sfavorita nel pronostico. Attenzione tuttavia alla gara di ritorno, che si giocherà a Mosca: i climi poco europei potrebbero aiutare i padroni di casa e sorprendere gli inglesi.

Rosa: ***

Pur se retrocessa dalla Champions League, la formazione russa non sembra ricca di stelle in grado di fare la differenza a determinati livelli. A Golovin continua a mancare il definitivo salto di qualità, medesimo discorso per Akinfeev. Dzagoev è la stella della squadra, ma a Lione decisivo è stato soprattutto Musa, in prestito dal Leicester City.

Stato di forma: *****

Dopo il rientro dalla lunga pausa invernale il CSKA si è dimostrato una vera macchina da guerra, recuperando cinque importantissimi punti rispetto al primo posto, occupato dalla Lokomotiv Mosca, anche se la vetta rimane comunque distante. Il secondo, che vale la qualificazione in Champions diretta, è invece a portata di mano, con lo Spartak a +3 ma con una gara in più. In generale nel 2018 il CSKA ha perso una sola gara: quella casalinga contro il Lione, poi ribaltata in Francia.

Assenze: ***

Sicuramente fuori Vasin, Nababkin e Fernandes per la gara di andata all'Emirates Stadium: l'assenza del brasiliano, naturalizzato russo, non è da sottovalutare. Il terzino è infatti un titolarissimo nella squadra di Goncharenko.