Road to Lyon - Lazio: l'andata non va sottovalutata, di nuovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il faticoso successo sulla Dinamo Kiev e l'aggiramento dell'ostacolo Steaua Bucarest, la Lazio si trova meritatamente tra le migliori otto di Europa League, una manifestazione che preso sin da subito sul serio e che vorrebbe portare fino in fondo. Il sorteggio è stato benevolo e forse tra le sette possibilità, la formazione austriaca rappresentava l'opzione migliore: questo sulla carta, mentre sul campo la squadra biancoceleste dovrà meritare, possibilmente evitando di sbagliare l'andata come successo contro ucraini e rumeni, il passaggio del turno contro la rivelazione Salisburgo.

Rosa: ****

Dal punto di vista della caratura, la squadra a disposizione di Simone Inzaghi appare inferiore solo ad Arsenal e Atletico Madrid. L'imbarazzo della scelta presente in attacco, dove Nani sembra essere l'ultima ruota del carro, parla chiaro: col rientro di Milinkovic-Savic a regime la fase offensiva biancoceleste ha pochi eguali in Europa League, ma le troppe disattenzioni difensive ne hanno messo a rischio il cammino negli scorsi turni.

Stato di forma: ***

Il successo sul Benevento ha restituito punti importanti in Serie A, dove la vittoria mancava da oltre un mese. I biancocelesti dovranno imparare da quanto accaduto nell'andata contro la Dinamo Kiev, formazione nettamente inferiore tecnicamente ma in grado di ottenere un buon pareggio all'Olimpico. Luis Alberto, un gol e due assist sabato scorso, dovrà essere l'osservato speciale per gli austriaci.

Assenze: **

Fuori Wallace e Jordan Lukaku per Inzaghi, che ha però recuperato sia Lulic che Radu, titolarissimi in questa Lazio che insegue una storica semifinale di Europa League. Storica anche per il calcio italiano, che fatica terribilmente ad arrivare in fondo ad una manifestazione che manca da vent'anni nelle nostre bacheche.