Road to Lyon - Olympique Marsiglia, tre assenze pesanti per Garcia

Gli investimenti estivi del nuovo patron americano Frank McCourt hanno riportato l'Olympique Marsiglia nelle zone alte della classifica, ma il primo posto del PSG non è mai stato neanche nei pensieri della squadra di Rudi Garcia, staccata sin dalle primissime giornate e mai in grado di competere con Neymar e compagni. Il duello col Monaco per il secondo posto invece, appassiona i tifosi sin dalle primissime giornate ma il ko contro il Lione ha portato i monegaschi ad un significativo +5 in classifica. Al contrario, il cammino europeo è pienamente positivo: nette le affermazioni contro Bilbao e Braga, ora le sfide che contano.

Rosa: ****

Dopo un mercato estivo imponente, Rudi Garcia non è riuscito ad inserirsi nella corsa al titolo ma sta disputando una ottima campagna europea: Thauvin è diventato il leader tecnico della squadra anche grazie ai suoi sedici gol, ma stasera non ci sarà, mentre davanti tutti vanno alla ricerca della giusta continuità. Occhi puntati dunque su Payet, autore di una buona stagion fin qui, ma anche su Luiz Gustavo, costretto a dare una ulteriore mano in difesa viste le tante assenze.

Stato di forma: ***

La sconfitta di tre settimane fa in casa contro il Lione è una ferita ancora fresca, ma col successo di Digione l'OM ha ripreso la marcia in campionato. In generale, marzo è stato un mese positivo per la formazione francese, in grado di vincere contro Tolosa in Ligue 1 e due volte contro il Bilbao in Europa. Adesso la sfida al Lipsia.

Assenze: *****

L'infortunio a Thauvin, in particolare, ma anche quelli occorsi a Mandanda e Rami, sono problemi molto gravi per Garcia, che ha perso i due leader della difesa e il riferimento tecnico della squadra per quanto riguarda l'attacco. Probabile che in avanti trovi posto Mitroglu, mentre la retroguardia è un punto interrogativo.