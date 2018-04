Road to Lyon - RB Lipsia: la coraggiosa terribile esordiente tedesca

Quarti di finale all'esordio in Europa non è certo un risultato disprezzabile: e sebbene qualcuno sognasse l'exploit in Champions, l'essere arrivati nella lista dei migliori otto di Europa League rappresenta comunque un viatico promettente per il presente e futuro del Lipsia. Il sorteggio ha riservato ai tedeschi tre avversari molto complicati: il Napoli in primis, che ha preferito però concentrare i propri sforzi sul campionato, lo Zenit San Pietroburgo, superato con fatica ma con merito, e ora l'Olympique Marsiglia. Ancora una volta la formazione sassone dovrà provare a superare il ruolo di sfavorita: negli ultimi due incroci, è andata decisamente bene.

Rosa: ****

Pur con qualche alto e basso, Timo Werner si sta confermando a buoni livelli nella sua seconda stagione di Bundesliga. Naby Keita, confermato con forza in inverno nonostante la voglia del Liverpool di anticipare il suo arrivo, si è confermato un punto di forza insostituibile per il tecnico Hasenhuttl.

Stato di forma: ****

Dopo un febbraio terribile, la formazione di Hassenhutl ha recuperato appieno lo stato di forma e con il successo pre-pausa per le nazionali contro il Bayern Monaco ha firmato l'impresa dell'anno. Il quarto posto è alla portata, quindi le attenzioni non possono certo essere dirette solo ed esclusivamente all'Europa.

Assenze: *****

Willy Orban salterà la gara per squalifica, tornando dunque a disposizione per la gara di ritorno. In dubbio l'esperto portiere Coltorti, ma anche Ilsanker e Halstenberg. L'assenza del centrale è di un certo peso, mentre le altre appaiono superabili.