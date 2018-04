Road to Lyon - RB Salisburgo, voglia di fare un'altra impresa

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Quello della squadra di Rose è un cammino di alto profilo e molto sorprendente, che è passato dai Paesi Baschi fino alla Renania e ora passa per Roma, sponda Lazio. Battute con merito Real Sociedad e Borussia Dortmund, la formazione austriaca si candida a guastafeste dell'Europa League e ora che è arrivata ai quarti, non si arrenderà senza combattere. Lo ha chiarito in conferenza stampa ieri il tecnico, annunciando che la sua squadra arriverà all'Olimpico per vincere e senza nessuna intenzione di puntare al pareggio.

Rosa: ***

Munas Dabbur è l'uomo più in forma della squadra e la bocca la fuoco principale del gioco di Rose, che lo schiera sempre e comunque. Sono ventritrè in stagione per il venticinquenne nazionale israeliano, uno dei senatori di una squadra che conta tantissimi Under 23 in rosa. Valon Berisha è un centrocampista da tenere d'occhio anche per la capacità di inserimento, mentre l'austriaco Schlager è la stellina emergente, al pari di Wolf.

Stato di forma: *****

Non perde da metà gennaio e con otto punti di vantaggio sulla seconda, e una evidente superiorità tecnica, il Salisburgo potrà concentrare i propri sforzi sull'Europa League e provare a mettere in difficoltà la Lazio nella doppia sfida, dopo aver eliminato una formazione nettamente superiore come il Borussia Dortmund.

Assenze: **

La squalifica del coreano Hwang Hee-Chan è sicuramente da annotare, così come quella del tedesco Reinhold Yabo. Non sembrano tuttavia delle mancanze tali da costringere il tecnico a rivedere qualcosa tatticamente.