Road to Lyon - S.Lisbona: pesantissima l'assenza di William Carvalho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se il cammino dell'Atletico Madrid nella fase finale è stato semplice, non può certo definirsi proibitivo quello dello Sporting Lisbona, che ha passeggiato sull'Astana ai sedicesimi e vinto, ma con fatica, sul Plzen agli ottavi. Dopo l'eliminazione in Champions League, dove i Leoni erano stati inseriti nel gruppo di Barcellona e Juventus, per i biancoverdi c'è la consapevolezza di puntare forte sull'Europa vista anche la situazione non idilliaca in campionato. Dopo la sconfitta dello scorso weekend, il primo posto dista sei punti e per lo Sporting si avvicina l'ennesima annata dietro Porto e Benfica.

Rosa: ****

Gli arrivi di Coentrao, Mathieu, Bruno Fernandes e Doumbia dovevano garantire un salto di qualità che fino ad ora non c'è stato. Dal punto di vista qualitativo tuttavia lo Sporting appare una delle squadre più attrezzate, ma un gradino dietro Arsenal e Atletico Madrid. I 23 gol in 24 partite di Bas Dost hanno portato l'olandese ad essere uno dei centravanti più temuti non solo in Portogallo

Stato di forma: **

Come detto, la sconfitta contro lo Sporting Braga ha fatto crollare le quotazioni biancoverdi in ottica titolo. Il primo posto, del Benfica, ora dista sei punti, quando al termine della gara mancano proprio sei turni. I giocatori lusitani arriveranno dunque alla proibitiva sfida contro l'Atletico in condizioni mentali non eccezionali.

Assenze: *****

A Madrid mancherà un giocatore importantissimo per i Leones come William Carvalho, per infortunio alla coscia, così come Cesar, Podence e Doumbia, che ha preso un colpo alla caviglia. Le speranze di riavere il primo per la gara di ritorno, sono però alte.