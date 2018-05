Road to Russia 2018 - Tutte le rose delle nazionali in gara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ventotto giorni all'evento dell'anno. Per tutti, tranne che per noi italiani, arriva Russia 2018: il mondiale di calcio, la rassegna iridata, la competizione più attesa dai tifosi di tutto il mondo. E iniziano a definirsi le rose delle nazionali in gara: tempo fino al 4 giugno per diramare la lista dei convocati, anche se alcuni commissari tecnici, Tite e Gareth Southgate su tutti, hanno già fatto le loro scelte. Altri, la maggioranza, hanno reso nota una lista di pre-convocati (limite massimo 35 calciatori). Chi andrà in Russia, chi sarà tagliato? Lo scoprirete, giorno dopo giorno, sulle pagine di TMW.

GRUPPO A

I 28 preconvocati della Russia



Portieri: Akinfeev, Dzhanaev, Gabulov, Lunev.

Difensori: Fernandes, Granat, Kambolov, Kudryashov, Kutepov, NeustäDter, Rausch, Semenov, Smolnikov.

Centrocampisti: Cheryshev, Dzagoev, Erokhin, Gazinskiy, Golovin, Kuzyaev, An. Miranchuk, Samedov, Tashaev, Zhirkov, Zobnin.

Attaccanti: Chalov, Dzyuba, Al. Miranchuk, Smolov.

Riserve: Glushakov, Guilherme, Ignatiev, Kombarov, Poloz, Shvets, Zabolotniy.

I 29 preconvocati dell'Egitto



Portieri: Essam El Hadary, Mohamed El-Shennawy, Sherif Ekramy, Mohamed Awad.

Difensori: Ahmed Fathi , Saad Samir , Ayman Ashraf , Mahmoud Hamdy , Mohamed Abdel-Shafy Ahmed Hegazi, Ali Gabr , Ahmed Elmohamady , Karim Hafez , Omar Gaber , Amro Tarek .

Centrocampisti: Tarek Hamed , Mahmoud Abdel Aziz , Shikabala , Abdallah Said , Sam Morsy , Mohamed Elneny , Kahraba , Ramadan Sobhi , Trezeguet , Amr Warda .

Attaccanti: Marwan Mohsen , Ahmed Gomaa , Kouka , Mohamed Salah .

I 26 preconvocati dell'Uruguay



Portieri: Muslera, Silva, Campana

Difensori: Godin, Coates, Gimenez, Pereira, Gaston Silva, Caceres, Varela

Centrocampisti: Nandez, Torreira, Vecino, Valverde, Bentancur, Sanchez, De Arrascaeta, Laxalt, Rodriguez, Urretaviscaya, Lodeiro, Ramirez

Attaccanti: Stuani, Gomez, Cavani, Suarez.

GRUPPO B

I 35 preconvocati del Portogallo



Portieri: Anthony Lopes , Beto , Rui Patricio .

Difensori: Antunes , Bruno Alves , Cedric , Joao Cancelo , Jose Fonte , Luis Neto , Mario Rui , Nelson Semedo , Pepe , Raphael Guerreiro , Ricardo , Rolando , Ruben Dias .

Centrocampisti: Adrien Silva , Andre Gomes , Bernardo Silva , Bruno Fernandes , Joao Mario , Joao Moutinho , Manuel Fernandes , Rony Lopes , Ruben Neves , Sergio Oliveira , William .

Attaccanti: Andre Silva , Cristiano Ronaldo , Eder , Gelson Martins , Goncalo Guedes , Nani , Paulinho , Ricardo Quaresma .

I 35 preconvocati dell'Iran



Portieri: Alireza Beiranvand , Seyed Hossein Hosseini , Rashid Mazaheri , Amir Abedzadeh .

Difensori: Ramin Rezaeian , Voria Ghafouri , Steven Beitashour , Seyed Jalal Hosseini , Mohammad Reza Khanzadeh , Morteza Pouraliganji , Mohammad Ansari , Pejman Montazeri , Seyed Majid Hosseini , Milad Mohammadi , Omid Norafkan , Saeid AGhaei , Roozbeh Cheshmi .

Centrocampisti: Saeid Ezatolahi , Masoud Shojaei , Ahmad Abdolahzadeh , Saman Ghoddos , Mahdi Torabi , Ashkan Dejagah , Omid Ebrahimi , Ehsan Hajsafi , Ali Karimi , Soroush Rafiei , Ali Gholizadeh , Vahid Amiri .

Attaccanti: Alireza Jahanbakhsh , Karim Ansarifard , Mahdi Taremi , Sardar Azmoun , Reza Ghoochannejhad

GRUPPO C

I 26 preconvocati dell'Australia



Portieri: Mat Ryan , Danny Vukovic , Brad Jones

Difensori: Aziz Behich , Milos Degenek , Matthew Jurman , James Meredith , Josh Risdon , Trent Sainsbury , Fran Karacic

Centrocampisti: Josh Brillante , Mile Jedinak , Mark Milligan , Robbie Kruse , Jackson Irvine , Massimo Luongo , Aaron Mooy , Tom Rogic , James Troisi .

Attaccanti: Tim Cahill , Tomi Juric , Matthew Leckie , Andrew Nabbout , Nikita Rukavytsya , Dimitri Petratos , Daniel Arzani

I 35 convocati della Danimarca



Portieri: Kasper Schmeichel, Frederik Ronnow, Jonas Lossl, Jesper Hansen.

Difensori: Simone, Kjaer, Andreas Bjelland, Mathias Jorgensen, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen, Riza Durmisi, Jannik Vestergaard, Nicolai Boilesen, Henrik Dalsgaard, Jonas Knudsen, Peter Ankersen.

Centrocampisti: Christian Eriksen, Thomas Delaney, William Kvist, Lasse Schone, Lukas Lerager, Mike Jensen, Pierr-Emile Hojbjerg, Michael Krohn-Dehli, Daniel Wass, Mathias Jensen.

Attaccanti: Nicolai Jorgensen, Andreas Cornelius, Nicklas Bendtner, Pione Sisto, Viktor Fischer, Yussuf Yurary Poulsen, Martin Braithwaite, Robert Skov, Kasper Dolberg, Kenneth Zohore.

I 24 pre-convocati del Perù -



Portieri: Carceda , Carvallo , Gallese

Difensori: Abram , Advincula , Araujo , Corzo , Loyola , Ramos , Rodriguez , Santamaria , Trauco

Centrocampisti: Aquino , Cartagena , Cueva , Flores , Hurtado , Pena , Polo , Tapia , Yotun

Attaccanti: Carillo , Farfan , Ruidiaz

GRUPPO D

I 35 preconvocati dell'Argentina



Portieri: Sergio Romero, Willy Caballero, Nahuel Guzman, Franco Armani.

Difensori: Gabriel Mercado, Eduardo Salvio, Javier Mascherano, Nicolas Otamendi, German Pezzella, Federico Fazio, Marcos Rojo, Ramiro Funes Mori, Nicolas Tagliafico, Marcos Acuna, Cristian Ansaldi.

Centrocampisti: Manuel Lanzini, Ricardo Centurion, Maxi Meza, Lucas Biglia, Guido Pizarro, Enzo Perez, Ever Banega, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Angel Di Maria, Cristian Pavon, Pablo Perez.

Attaccanti: Paulo Dybala, Diego Perotti, Lionel Messi, Sergio Aguero, Gonzalo Higuain, Lautaro Martinez, Mauro Icardi.

I convocati dell'Islanda



Portieri - Halldorsson, Runarsson, Schram.

Difensori - Arnason, Skulason, Saevarsson, Ingason, Magnusson, Eyjolfsson, Sigurdsson, Fridjonsson.

Centrocampisti - Gudmundsson, Bjarnason, Traustason, Hallfredsson, Sigurdsson, O.Skulason, Gislason, Gunnarson.

Attaccanti - Finnbogason, Sigurdarson, Bodvarsson, Gudmundsson.

I 32 preconvocati della Croazia



Portieri: Subasic, Kalinic, Livakovic, Letica.

Difensori: Corluka, Vida, Strinic, Lovren, Vrsaljko, Pivaric, Jedvaj, Mitrovic, Barisic, Nizic, Caleta.Car, Sosa.

Centrocampisti: Modric, Rakitic, Kovacic, Badelj, Brozovic, Rog, Pasalic, Bradaric.

Attaccanti: Mandzukic, Perisic, Kalinic, Kramaric, Pjaca, Rebic, Cop, Santini.

I 30 preconvocati della Nigeria



Portieri: Ikechukwu Ezenwa ; Francis Uzoho ; Daniel Akpeyi ; Dele Ajiboye .

Difensori: Abdullahi Shehu ; Tyronne Ebuehi ; Olaoluwa Aina ; Elderson Echiejile ; Brian Idowu ; Chidozie Awaziem ; William Ekong ; Leon Balogun ; Kenneth Omeruo ; Stephen Eze .

Centrocampisti: Mikel John Obi ; Ogenyi Onazi ; Wilfred Ndidi ; Oghenekaro Etebo ; John Ogu ; Uche Agbo ; Joel Obi ; Mikel Agu .

Attaccanti: Ahmed Musa ; Kelechi Iheanacho ; Moses Simon ; Victor Moses ; Odion Ighalo ; Alex Iwobi ; Nwankwo Simeon ; Junior Lokosa .

GRUPPO E

I convocati del Brasile



Portieri: Alisson, Ederson, Cassio.

Difensori: Danilo, Fagner, Marcelo, Filipe Luis, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda, Pedro Geromel.

Centrocampisti: Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Fred, Renato Augusto, Philippe Coutinho, Willian, Douglas Costa.

Attaccanti: Neymar, Taison, Gabriel Jesus, Roberto Firmino.

I convocati della Costa Rica



Portieri: Keylor Navas , Patrick Pemberton , Leonel Moreira .

Difensori: Cristian Gamboa , Ian Smith , Ronald Matarrita , Bryan Oviedo , Oscar Duarte , Giancarlo Gonzalez ), Francisco Calvo , Kendall Waston , Johnny Acosta .

Centrocampisti: David Guzman , Yeltsin Tejeda , Celso Borges , Randall Azofeifa , Rodney Wallace , Bryan Ruiz , Daniel Colindres , Christian Bolanos .

Attaccanti: Johan Venegas , Joel Campbell , Marco Urena .

GRUPPO F

I 27 preconvocati della Germania



Portieri: Leno, Neuer, Ter Stegen, Trapp.

Difensori: Boateng, Ginter, Hector, Hummels, Kimmich, Plattenhardt, Rudiger, Sule, Tah.

Centrocampisti: Brandt, Draxler, Goretzka, Gundogan, Khedira, Kroos, Ozil, Sané.

Attaccanti: Gomez, Muller, Reus, Rudy, Petersen, Werner.

I 28 preconvocati del Messico



Portieri: Guillermo Ochoa, Jesus Corona, Alfredo Talavera.

Difensori: Nestor Araujo, Diego Reyes, Hector Moreno, Miguel Layun, Carlos Salcedo, Oswaldo Alanis, Jesus Gallardo, Hugo Ayala, Edson Alvarez.

Centrocampisti: Rafa Marquez, Andres Guardado, Hector Herrera, Jonathan dos Santos, Marco Fabian, Javier Aquino, Jesus Molina, Erick Gutierrez.

Attaccanti: Hirving Lozano, Jesus Manuel Corona, Oribe Peralta, Carlos Vela, Raul Jimenez, Javier Hernandez, Giovani dos Santos, Jurgen Damm.

I convocati della Svezia



Portieri: Robin Olsen , Kristoffer Nordfeldt , Karl-Johan Johnsson

Difensori: Andreas Granqvist , Victor Nilsson Lindelöf , Mikael Lustig , Ludwig Augustinsson , Pontus Jansson , Emil Krafth , Filip Helander , Martin Olsson

Centrocampisti: Sebastian Larsson , Gustav Svensson , Albin Ekdal , Emil Forsberg , Viktor Claesson Jimmy Durmaz , Marcus Rohdén , Oscar Hiljemark

Attaccanti: Marcus Berg , John Guidetti , Isaac Kiese-Thelin , Ola Toivonen

I 35 preconvocati della Corea del Sud



Portieri: Kim Seunggyu, Kim Jinhyeon, Cho Hyeonwoo.

Difensori: Kim Younggwon, Jang Hyunsoo, Jeong Seunghyeon, Yun Yeongseon, Kwon Kyungwon, Oh Bansuk, Kim Jinsu, Kim Minwoo, Park Jooho, Hong Chul, Go Yohan, Lee Yong.

Centrocampisti: Ki Sungyueng, Jeong Wooyoung, Kwon Changhoon, Ju Sejong, Koo Jacheol, Lee Jaesung, Lee Seungwoo, Moon Sunmin, Lee Chungyong.

Attaccanti: Kim Shinwook, Son Heung-min, Hwang Heechan, Lee Keunho.

Riserve: Gu Sungyun, Choi Chulsoon, Son Junho, Lee Myungjoo, Lee Changmin, Ji Dongwon, Suk Hyunjun.

GRUPPO G

I 35 preconvocati di Panama



Portieri: José Calderón , Jaime Penedo , Alex Rodríguez .

Difensori: Azmahar Ariano , Felipe Baloy , Harold Cummings , Eric Davis , Fidel Escobar , Adolfo Machado , Michael Murillo , Luis Ovalle , Francisco Palacios , Richard Peralta , Román Torres .

Centrocampisti: Ricardo Ávila , Edgar Barcenas , Ricardo Buitrago , Miguel Camargo , Adalberto Carrasquilla , Armando Cooper , Aníbal Godoy , Gabriel Gómez , José González , Cristian Martínez , Valentín Pimentel , Alberto Quintero , José Luis Rodríguez .

Attaccanti: Abdiel Arroyo , Rolando Blackburn , Ismael Díaz , José Fajardo , Roberto Nurse , Blas Pérez , Luis Tejada , Gabriel Torres .

I 28 preconvocati della Tunisia



Portieri: Aymen Mathlouthi , Mouez Ben Cherifia , Farouk Ben Mustapha , Mouez Hassen .

Difensori: Hamdi Nagguez , Dylan Bronn , Rami Bedoui , Yohan Ben Olouane , Syam Ben Youssef , Yessine Meriah , Bilel Mohsni , Khalil Chammam , Oussama Haddadi ,Ali Maaloul .

Centrocampisti: Mohamed Amine Ben Amor , Saîf-Eddine Khaoui , Ahmed Khalil , Ellyes Skhiri , Ferjani Sassi , Ghaylene Chaalali , Mohamed Wael Larbi , Karim Laribi .

Attaccanti: Fakhreddine Ben Youssef , Anice Badri , Bassem Srarfi , Ahmed Akaichi , Wahbi Khazri , Naïm Sliti , Saber Khalifa .

I convocati dell'Inghilterra -



Portieri: Jack Butland , Jordan Pickford , Nick Pope

Difensori: Gary Cahill , Kyle Walker , Kieran Trippier , John Stones , Harry Maguire , Phil Jones , Danny Rose , Ashley Young , Trent Alexander-Arnold

Centrocampisti: Jordan Henderson , Eric Dier , Fabian Delph , Ruben Loftus-Cheek , Dele Alli , Jesse Lingard , Raheem Sterling

Attaccanti: Harry Kane , Jamie Vardy , Danny Welbeck , Marcus Rashford

GRUPPO H

I 35 preconvocati della Polonia

Portieri: Bialkowski, Fabianski, Skorupski, Szczesny

Difensori: Bednarek, Bereszynski, Cionek, Glik, Jedrzejczyk, Kaminski, Kedziora, Pazdan, Piszczek

Centrocampisti: Blaszczykowski, Dawidowicz, Frankowski, Goralski, Grosicki, Kadzior, Krychowiak, Kurzawa, Linetty, Makuszewski, Maczynski, Peszko, Rybus, Szymanski, Zielinski, Zurkowski

Attaccanti: Kownacki, Lewandowski, Milik, Piatek, Teodorczyk, Wilczek.

I 35 preconvocati della Colombia

Portieri: David Ospina , Camilo Vargas , Ivan Arboleda , Jose Fernando Cuadrado .

Difensori: Santiago Arias , Frank Fabra , Davinson Sanchez , Cristian Zapata , Yerry Mina Johan Mojica , Bernardo Espinosa , Oscar Murillo , Farid Diaz , Stefan Medina , William Tesillo .

Centrocampisti: Abel Aguilar , Wilmar Barrios , James Rodriguez , Carlos Sanchez , Jefferson Lerma , Giovanni Moreno , Juan Fernando Quintero , Edwin Cardona , Juan Guillermo Cuadrado , Gustavo Cuellar , Sebastian Perez , Mateus Uribe

Attaccanti: Radamel Falcao , Carlos Bacca , Duvan Zapata , Miguel Borja , Jose Izquierdo , Luis Muriel , Teofilo Gutierrez , Yimmi Chara .

Senegal



Giappone