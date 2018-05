RoadtoChiev e la lotta salvezza: il Cagliari rischia più di tutti

© foto di Federico De Luca

#RoadtoChiev è il simpatico hashtag utilizzato dal Crotone per caricare la squadra di Walter Zenga in vista della decisiva trasferta di Verona. Una sfida che potrebbe garantire ai pitagorici un'altra salvezza storica e dare continuità al progetto di una società che ha saputo reagire con grande prontezza alle inattese dimissioni di Davide Nicola. L'Uomo Ragno, chiamato a raccogliere un'eredità pesante, ha saputo toccare le corde giuste, conquistando tanti apprezzamenti e risultati al di là delle aspettative. A Verona, invece, si è inaspettatamente inceppato qualcosa: la meravigliosa macchina costruita in un lustro da Rolando Maran ha cominciato a perdere colpi e a sprofondare in classifica. La colpa del mister di Trento è stata quella di non essere riuscito a trovare la via d'uscita da un incubo che, settimana dopo settimana, ha offuscato le menti di Sorrentino e compagni, costringendoli ora a destreggiarsi in un ambiente di cui non hanno più memoria.

Dello scontro diretto del Bentegodi potrebbe approfittarne la SPAL, che cercherà punti di piramidale importanza al Mazza contro il Benevento. La formazione di De Zerbi sta onorando al massimo gli ultimi impegni e vorrà dimostrare di essere all'altezza dell'avversario con cui, un anno fa, si contendeva la promozione. In questo finale thrilling, chi rischia davvero tanto è il Cagliari di Diego Lopez: calendario alla mano, i sardi sembrano essere davvero nei guai e dovranno cercare (come il Chievo) un vero e proprio miracolo per evitare di segnare uno dei più clamorosi autogol della storia recente della Serie A, come quello dell'Empoli della passata stagione e del Bologna del 2004-05.