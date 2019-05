© foto di Imago/Image Sport

Arjen Robben non si ferma. Anzi. L'olandese, alla Bild, ha spiegato che vuole continuare a giocare. Non lo farà al Bayern Monaco, dove è in scadenza di contratto, così il Telegraaf fa il punto sul suo domani. Una delle opzioni sarebbe il Toronto FC in Canada, poi il Groningen che lo ha lanciato o anche il PSV Eindhoven. Per la Bild, su Robben ci sarebbero anche interessamenti da Italia, nello specifico dell'Inter, e dal Giappone, opzioni che l'olandese non valuterebbe.