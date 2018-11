Roberto Carlos: "Sarebbe stato bello giocare con Totti nel Real Madrid"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Roberto Carlos, ex giocatore del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Roma Tv nel prepartita. Queste le sue dichiarazioni: "Totti è stato uno dei giocatori migliori al mondo, un grande capitano. Sono contento di essere qui per rappresentare il Real Madrid. Sarebbe stato bello giocare insieme a Totti nel Real, ma lui ha scelto di rimanere a Roma. Falcao? Per noi brasiliano è uno dei migliori, ha fatto tanto per la Nazionale. È un mito per noi. La Roma? Partita difficilissima".