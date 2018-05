Roberto Mancini e la scelta più opportuna per far ripartire l'Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Mancini da Jesi è il profilo più opportuno per guidare l'Italia che verrà. Non è forse, oppure certamente, universalmente simpatico a ogni latitudine e ben accetto in ogni borgo. Però l'unità la si crea con i risultati e questo, per virtù, opportunità e tempismo, non hanno mai fatto difetto al Mancio. Che al primo cavallo preso in corsa, zoppo e claudicante, di lì a poco caduto e fallito, ha vinto una Coppa Italia. "Solo con l'ultima pedalata", si dirà, ma è stato abile e audace, nonchè coraggioso, a prendere quella Fiorentina e a vincere quel trofeo nel lontano 2001.

E' stato guida dell'Inter con la Juventus retrocessa e poi rifondata, ma nel naufragio del calcio italiano ha avuto la capacità per tenere a galla la caravella meglio messa e attrezzata. Non ha scoperto Americhe nè vinto fuori dalle colonne d'Ercole, ma nel suo territorio è stato Annibale. Con Massimo Moratti ha rotto dopo le parole post Liverpool e da lì venne esonerato ma di peli sulla lingua dello jesino c'è poca traccia. Schietto e sincero, come il suo rapporto con talenti ribelli come Mario Balotelli che da sempre l'ha eletto a suo padre calcistico putativo, al Manchester City ha vinto uno dei titoli più rocamboleschi della storia nel finale del finale di campionato contro il QPR.

Fortuna, virtù, denaro, se quel che conta è il risultato, la bacheca di Mancini è pingue, arricchita pure d'una Coppa in Turchia. All'Inter torna, ma è nel pieno del cambio d'era e tra un Thohir e un Suning, l'avventura finisce senza allori. In Russia, semmai, spende e spande ma non diventa Zar. Troppo algido, forse, l'ambiente di San Pietroburgo per le sue idee di calcio, ma in verità questa sarebbe, anzi sarà, l'unica avventura senza un titolo.

L'incontro clandestino, più spifferato dell'ultimo dei segreti, con la FIGC, ha portato a una fumata bianca. Che presto si concretizzerà in un annuncio, quando la campagna infruttuosa di Russia arriverà al triplice fischio. Mancini esordirà contro l'Arabia Saudita, lui che è Lawrence del football italiano. Ha il carattere e il piglio giusto per gestire il gruppo, catalizzatore com'è d'attenzioni anche da parte dei grandi giocatori.

Non è un caso se il miglior marcatore della sua avventura di allenatore è un ribelle come l'Apache, Carlos Tevez. Se ha fatto innamorar di sè un duro e tosto come Yaya Tourè, se il suo fedelissimo è un general come Dejan Stankovic. Ama gli uomini di carattere e sa gestire i campioni. Sa salire sui carri nel momento più opportuno e più che fortuna sembra la strategia del miglior condottiero, quella di Mancini. Ha la bacheca e i lustri che meritano l'attenzione di giocatori che in carriera hanno vinto poco, come buona parte della rosa di un'Italia allo sbando. Più che di Ventura, la sua Italia sarà una bella avventura. Che ha il prestigio di una nobile decaduta e che sceglie uno delle guide più decorate per rialzarsi. E per risvegliarsi da un incubo.