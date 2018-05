Roberto Mancini, l'uomo giusto per ripartire con dei risultati positivi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ormai manca solo l'ufficialità, ma Roberto Mancini sarà il prossimo CT dell'Italia. Un ruolo ambito e di grande responsabilità, soprattutto in un momento storico molto complicato per il nostro calcio, scosso dalla mancata qualificazione al Mondiale. Sarà il Mancio, quindi, il condottiero degli azzurri in vista del prossimo Europeo: il nome migliore disponibile sulla piazza per esperienza, personalità e capacità di incidere subito in un nuovo gruppo.

Una costante, quest'ultima, che lo ha accompagnato in ogni tappa del suo percorso professionale. Dalla prima esperienza in Toscana fino all'ultima in Russia, l'impatto del tecnico di Jesi è stato sempre molto positivo: a Firenze, subentrato a Terim a marzo 2001, si presentò conquistando una Coppa Italia; due anni dopo, alla guida della Lazio, arrivò a un passo dalla finale di Coppa Uefa, ottenendo però il piazzamento Champions con un quarto posto finale. Nella prima stagione all'Inter si confermò mister Coppa Italia e si classificò terzo in Serie A, in una graduatoria poi cancellata in seguito allo scandalo Calciopoli. Dopo i successi nerazzurri, ecco la bella e gratificante parentesi inglese: sei mesi di costruzione, altri dodici di crescita (vittoria in Coppa di Lega) e al terzo anno il trionfo in Premier, atteso dal Manchester City ben 44 anni. Poi una stagione in Turchia, sulla panchina del Galatasaray, con un secondo posto e l'ennesimo trofeo nazionale. Gli ultimi anni avari di soddisfazioni e i risultati altalenanti al timone di Inter (un nuovo progetto mai decollato) e Zenit (dove si è perso strada facendo dopo un folgorante inizio) non hanno minato convinzioni e sicurezze: Mancini è pronto per risollevare le sorti della Nazionale e proverà a ottenere subito il massimo. Come ha sempre fatto nella sua quasi ventennale carriera da allenatore.