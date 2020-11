Roberto Mancini non si dà per vinto: oggi altro tampone per provare ad esserci con la Bosnia

Roberto Mancini proverà fino all’ultimo secondo disponibile ad essere a Sarajevo nella giornata di domani, quando la sua Italia affronterà la Bosnia. Il ct è in isolamento nella sua casa di Roma e si sta sottoponendo a tamponi quasi ogni giorno. Ieri sembrava la data ultima per immaginarlo in panchina, visto che la squadra parte oggi, ma secondo il Corriere dello Sport anche nelle prossime ore Mancini aspetterà l’esito dei test pronto, in caso, ad imbarcarsi su un volo privato per raggiungere il gruppo in Bosnia ed essere così in panchina domani sera.